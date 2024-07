Superbike | Ducati adesso insegue BMW | Siamo consapevoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non accadeva certamente da diverso tempo, ma ladovrà fare i conti con una realtà che non era più abituata a vivere. Borgo Panigale dovrà vestire, infatti, il ruolo del predatore dopo che ha avuto il mirino addosso di tutte le rivali, poi sconfitte, all’interno degli ultimi campionati iridati della. Una succulenta e sfuggente preda che ha dovuto affilare i denti trasformandosi in un predatore assetato di successo: questa la metamorfosi che Alvaro Bautista e Nicolò Bulega dovranno mettere in scena nell’imminente appuntamento di Donington della SBK. L’obiettivo principale sarà, chiaramente, il primo posto attualmente detenuto da Toprak Razgatlioglu di BMW, dominatore assoluto dell’ultimo round di Misano. La voglia di tornare al comando del Mondiale 2024 è tanta, ma la Nuvola Rossa dovrà alzare nettamente il livello delle prestazioni.