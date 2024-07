Calciomercato Venezia contatti con l’Anderlecht | occhi su un ex U21 del Belgio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo il trionfo ai Playoff di Serie B che sono valsi la promozione in Serie A, ilha l’obbligo di intervenire in sede diper costruire una squadra che possa provare a mantenere la categoria. Il direttore sportivo del club, Filippo Antonelli, ha recentemente dichiarato: “il futuro di questa società deve essere sempre improntato sull’avere un club sano, che possa essere responsabile degli investimenti che va e che voglia sempre crescere, senza fare mai il passo più lungo della gamba, cosa che questa società ha già pagato. Dobbiamo sistemare alcune cose del passato. Sono stati messi tanti soldi, utilizzati anche per il pregresso“. Non sarà, dunque, un mercato dispendioso quello dei lagunari, ma non è detto che non possano arrivare comunque calciatori interessanti.