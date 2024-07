Buchel tanto voluto e ora già con le valigie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella lunga lista di partenza biancazzurra figura anche Marcel. Il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein ha risposto alla convocazione della Spal con un giorno di ritardo dopo aver usufruito di un permesso, ma presto potrebbe lasciare Ferrara. In maniera definitiva. Sul mediano 33enne è forte l’interesse di diversi club di serie C, su tutti Potenza e Sorrento che stanno sondando il terreno prima di affondare il colpo. C’è ancora una certa distanza tra la richiesta dei biancazzurri e l’offerta dei club interessati, ma la società di via Copparo non lo considera assolutamente un incedibile ed è disposta a trattare a oltranza. È curiosa la storia che legae la Spal, che dopo essersi rincorsi per un anno potrebbero lasciarsi dopo appena sei mesi di matrimonio.