Addio Stuhr icona di Nanni Moretti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La sua ultima apparizione sul grande schermo era stata in Non morirò di fame (2023) di Umberto Spinazzola, un film sugli sprechi alimentari in cui interpretava il clochard Granata. E l’anno prima era stato il fidanzato anziano della figlia 27enne del protagonista de Il sol dell’avvenire di. Il grande attore e regista polacco Jerzyè scomparso ieri all’età di 77 anni. In Italia era conosciuto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film di, con il quale aveva stretto una lunga amicizia. Ne Il caimano (2006) aveva interpretato Jerzy Sturovsky, un produttore polacco. In Habemus Papam (2011) era stato il portavoce del papa, Marcin Raijski. La sua carriera, però, era cominciata negli anni ‘70 in teatro. Cresciuto allo Stary di Cracovia, più avanti era stato rettore dell’Accademia teatrale della città per due mandati (1990-1996 e 2002-2008).