Lotta ai sacchi d’immondizia per strada Manifesti multilingue sul servizio di ritiro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)all’abbandono selvaggio di rifiuti per, "ancora troppo diffuso a Pioltello". Via alla campagna ambientale del Comune, città tappezzata daper "sponsorizzare" i servizi gratuiti di. "Nell’accordo con Amsa abbiamo mantenuto il pacchetto a costo zero per aiutare soprattutto chi è solo e fragile e quindi più in difficoltà, ora dobbiamo far conoscere questa chance", dice l’assessora all’Ecologia Marta Gerli. Gli spot d’estate si intensificano e riguardano soprattutto gli ingombranti che "spesso finiscono sui marciapiedi". Le veline spiegano tutto in inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, filippino, urdu, bengali, oltre all’italiano. E non potrebbe che essere così nel posto dove 1 abitante su 4 è straniero.