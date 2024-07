Italia-Lituania oggi in tv orario Preolimpico basket 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Sfida importantissima quella dell’Italaldisabato 6 luglio alle 22:00 orana a San Juan (Porto Rico) gli azzurri incrociano la temibilenella semifinale del torneo che qualifica ai Giochi Olimpici di Parigie andranno alla caccia di un’autentica impresa come tre anni fa a Belgrado contro la Serbia. La Nazionale del Belpaese è incappata in una sconfitta la notte scorsa contro i padroni di casa di Porto Rico (69-80) che li ha retrocessi al secondo posto dietro appunto ai portoricani, accoppiandoli così allaprima nell’altro mini-girone. Il CT Gianmarco Pozzecco dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo dopo la battuta d’arresto, con il coach giuliano che avrà a disposizione anche Danilo Gallinari – miglior terminale offensivo finora, uscito zoppicando leggermente nel finale contro il Porto Rico per una botta al ginocchio ma che non ha destato particolare preoccupazione nello staff azzurro.