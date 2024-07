Berrettini-Sinner è successo in campo | rivelazione shock

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 6 luglio 2024)hanno dato vita a una delle partite più belle di Wimbledon che non avrebbe meritato il secondo turno. LaMatteoe Jannik, due italiani, hanno dato vita fino al momento a quella che è stata una delle più belle partite di Wimbledon che, oggettivamente, non avrebbe meritato solamente il secondo turno. Maledetto sorteggio. Matteo(Lapresse) – Ilveggente.itAlla fine ha vinto il numero uno al mondo, in quattro set, tiratissimi. E la sensazione, alla fine del match, è stata solamente una:in questo momento non avrebbe perso con nessun’altro se non con quello che guida la classifica ATP. Peccato, davvero. Perché avremmo potuto avere due importanti uomini ancora dentro al torneo. Adesso però è inutile stare qui a parlare, il passato è passato e bisogna andare avanti.