Michael Schumacher notizia di poco fa | Arrestato un uomo di 52 anni

(Di venerdì 5 luglio 2024), colpo di scenafa: chi hanno– Dal terribile incidente sulle nevi di Meribel, il 29 dicembre 2013, nessuno ha più visto. La sua famiglia, soprattutto la moglie Corinna, ha cercato di proteggere la privacy dell’ex pilota 55enne. ( dopo le foto) Leggi anche: La famosa scrittrice annuncia di avere un tumore al cervello Leggi anche:, la famiglia ha preso un’importante decisione: le ultime notizie sulle condizioni Delle condizioni di salute disi hanno solo notizie frammentarie, arrivate per bocca dei familiari o di amici. Tra i pochi intimi c’è Jean Todt, che in una vecchia intervista a L’Equipe ha dichiarato che«c’è e quindi non mi manca, ma che non è più ildi prima».