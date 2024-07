Fine cassa integrazione mai | Stellantis anticipa la chiusura estiva di Mirafiori di 20 giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’agonia dicontinua, alla faccia degli incentivi descritti come l’antidoto agli stop-and-go alla produzione e alle esultanze immotivate del ministro Adolfo Urso. La storica fabbrica torinese in mano achiuderà con 20di anticipo rispetto alla consueta fermata. Dopo essere già stato deserto durante tutto il mese di maggio, il reparto Carrozzerie – cuore della produzione – terrà gli impianti fermi dal 15 luglio al 25 agosto. In sostanza, gli operai smetteranno di lavorare una ventina diprima rispetto al consueto “arrivederci” del 4 agosto, quando lo stabilimento chiude i battenti per ferie. È solo l’ultimo schiaffone della casa automobilistica franco-italiana al sito alle porte di Torino, diventato ormai la periferia dell’impero.