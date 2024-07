Chi e? Alessandro Ciciarelli l' esperto di Intelligenza Artificiale dietro pmi e Istituzioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) - Rivoluzionare l'Accesso all': Consulenze gratuite e Soluzioni Economiche per le Piccole e Medie Imprese Italiane. Roma, 4 luglio 2024. L'applicazione dell'nel contesto contemporaneo rappresenta una sfida che richiede strategia, innovazione e una gestione impeccabile delle tecnologie emergenti. Ogni imprenditore o professionista si trova a competere in un mercato sempre in evoluzione. Differenziarsi efficacemente richiede piu? di un semplice utilizzo delle tecnologie: e? indispensabile un approccio integrato e strategico per evitare di venire surclassati da tool o software. Gli strumenti basati sull'e le piattaforme di IA generativa come ChatGPT hanno cambiato le regole del business.