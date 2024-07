Appalto rifiuti Santonastaso e Napoletano | sospensione TAR bene per interessi e tasche dei casertani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Caserta.. Bloccati gli atti che avrebbero portato al passaggio di cantiere in data 15 luglio a Si.Eco, a seguito dell’accoglimento della richiesta di misura cautelare di Isvec per motivi urgenti. Tra tre settimane, il Tar deciderà se confermare o meno lo stop all’aggiudicazione fino alla decisione definitiva di ottobre. Sarà che, in materia, di regola l’Ente ci ha abituati a tempi di attesa lunghissimi e proroghe a gogo, ma la fretta con cui il Comune, esponendosi a rischi altissimi, vuole affidare il servizio a Si.Eco, lascia perplessi. Ed il decreto pubblicato oggi, non fa che confermare quanto già detto in passato. Soprattutto, sulla scorta di quanto già evidenziato dal Tar, ovvero che le esigenze di Isvec sono apprezzabili favorevolmente: è chiaro, infatti, che l’unica strada percorribile per tutelare glie ledeisia attendere l’udienza di merito ad ottobre per affidare finalmente il servizio di gestione con la necessaria serenità.