Italia non si placano le polemiche per l’eliminazione E spunta il retroscena sui rigori

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ha perso agli ottavi con la Svizzera Brucia ancora e nemmeno pocodell’di Spalletti dagli Europei. Sul banco degli imputati è finito proprio l’allenatore toscano che per molti, così come il numero uno FIGC, Gravina, si sarebbe dovuto dimettere. Per Spalletti non si può parlare di disastro e l’allenatore dice di non aver esagerato con le regole (da vietare la Playstation alle cuffie). Di certo comunque qualcosa non ha funzionato. Dopo la partita Buffon ha detto che qualcuno avrebbe dovuto parlare e invece a parte Spalletti è caduto il silenzio. L’allenatore è fermo sulle sue posizioni. “Non siamo cresciuti in questo mini percorso fatto e ieri abbiamo fatto un passo indietro importante che non si può accettare. Un passo indietro che non si può accettare, ma io so che cosa bisogna fare.