Meloni difende l' Italia la partita non è finita Tajani smaschera la sinistra che tifa contro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Lana festeggia il "flop di Giorgiain Europa", così come è stato venduto anche sui quotidiani "d'area", ma a riportarli a terra è Antonio. Il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza, tra i leader del Ppe, spiega in una intervista al Messaggero come l'accordo raggiunto giovedì sera a Bruxelles al Consiglio Ue tra popolari, socialisti e liberali sui cosiddetti top jobs non precluda sviluppi futuri. E soprattutto, sottolinea, la premier "ha difeso e stando il ruolo dell'". A differenza, forse, delle opposizioni che in euro-missione puntano soprattutto a remareil governo. "Chi oggi parla di isolamentono, che oltretutto è impossibile per tante ragioni storiche, politiche ed economiche - prosegue- è stato in passato troppo remissivo rispetto all'Europa e il nostro Paese non ci ha guadagnato".