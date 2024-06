Parco Adda Nord l’atto finale | Ora il territorio fluviale dialoga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Ci siamo assunti un compito difficile: quello di farre ildopo il periodo terribile e solitario della pandemia, e ci siamo riusciti": a Villa Gina di Concesa ultimo appuntamento, e ultimo atto, degli Stati generali della cultura del. Erano stati varati nel 2022, si sono articolati in tre incontri plenari e sono stati cappello di molteplici iniziative su temi diversi: teatro e turismo, archeologia industriale e storia dei luoghi, visite guidate, eventi in occasione di ricorrenze, come l’anno manzoniano o, ormai alla conclusione, il quarantesimo anniversario del. A fine corsa un compendio nelle pagine di un volumetto distribuito a tutti i presenti. Un obiettivo raggiunto, "quello - spiega Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura del- di costituire delle reti, di allargare il raggio del confronto, di produrre collaborazioni" e una sfida per il futuro, "quella di continuare a promuovere il, a valorizzarne il potenziale e a investire.