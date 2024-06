Softball | in Serie A1 solo vittorie delle big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Va in archivio tutta in un giorno la prima giornata di giugno dellaA1 nel. E ci va con quattro risultati di doppia vittoria chiari ed incontrovertibili, che lasciano totalmente invariata rispetto a come già era la classifica del massimo campionato. Andiamo a vedere i dettagli. Per quanto riguarda Bollate, è 7-0 e poi 4-1 con Macerata, in gara-1 con l’accoppiata Bigatton-Cecchetti che lascia quattro valide alle maceratesi, in gara-2 con l’unico puntogiocatrici sfavorite dal pronostico messo a segno con Peters via fuoricampo, prima del riemergere dell’attacco dell’MKF. A Saronno toccano due gare completamente diverse. Nella prima è 13-3 con una spettacolare Milagros Lozada: 4 riprese, 7 punti battuti a casa e un contributo che rimarrà in ogni caso tra i migliori per rappresentare un pezzo di storia di questa annata.