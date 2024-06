Pavia ragazzo con disabilità picchiato in classe perde l’anno perché la scuola non concede la didattica a distanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Un ragazzino di 15 anni conintellettivaine finito in ospedale ha persoscolastico, secondo la famiglia, ladidove studia non gli ha concesso la. I genitori del quindicenne, riporta La Provincia Pavese, si sono rivolti a un avvocato per chiedere chiarimenti allae starebbero preparando un’azione legale. La vittima è un alunno dell’Istituto Apolf, un’agenzia di formazione che prepara al mondo della ristorazione. Lo scorso novembre ilera stato bullizzato e aggredito da un compagno di, riportando un trauma cranico per il quale era stato ricoverato alcuni giorni in ospedale. La richiesta della famiglia Dopo l’uscita dall’ospedale, i due tentativi di reinserimento insono falliti,lo studente è stato sempre colto da attacchi di panico.