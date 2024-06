Meloni | noi dal lato giusto della storia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 15.47 "La nostra maggioranza è coesa. Bisogna mandare un abbraccio a Salvini e Tajani". Così Giorgia, dal palco di FdI per la campagna elettorale per le Europee. "Grazie per esserci. Questa piazza racconta la differenza tra noi e la rabbia di avversari livorosi. Nostro motore sarà sempre l'amore,non l'odio". Premierato? "A Pd e M5S non va giù che italiani decidano chi governa. Siamo dalla parte giusta.Non abbiamo paura di chi ha bivaccato sulle spalle degli italiani".Su De Luca:"No a bulli e gradassi.E' orgoglio femminile".