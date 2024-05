Arrestato a Colleferro 28enne per stalking e violenza privata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CRONACA – I Carabinieri della stazione di, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di unaccusato di. L’uomo aveva ricevuto un divieto di avvicinamento dal 13 febbraio scorso, ma ha continuato a perseguitare la sua ex compagna. Episodi di Persecuzione L’evento che ha portato all’aggravamento della misura cautelare è avvenuto a metà aprile, quando ilha scavalcato una recinzione e si è introdotto nel piazzale interno dell’abitazione della donna, danneggiandole l’auto e il vetro di una finestra. Grazie alla denuncia della vittima e alle testimonianze delle persone a lei vicine, l’autorità giudiziaria ha potuto emettere il provvedimento che ha portato all’arresto dell’uomo. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno rintracciato ile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.