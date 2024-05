Retrocedono Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia - i risultati dei Playout

Highlights e gol Monopoli-Virtus Francavilla 1-1 : playout Serie C 2023/2024 (VIDEO) Il video con gli Highlights e i gol di Monopoli-Virtus Francavilla 1-1, match valido per il playout di ritorno della Serie C 2023/2024. Ingrosso porta avanti gli ospiti nel primo tempo, poi l’espulsione ingenua di Di Marco condiziona un finale in ...

Monopoli salvo - Virtus Francavilla Fontana retrocessa in serie D Calcio serie C girone C : playout A metà secondo tempo la Virtus è passata in vantaggio ed al “Veneziani” il pubblico di casa ha avuto paura. Poi nel finale di gara il Monopoli ha pareggiato per l’1-1 finale. Il Monopoli resta in serie C, la Virtus Francavilla Fontana scende in ...