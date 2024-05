La vergogna dell’Aja che chiede l’arresto di Netanyahu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Laè servita. Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), ha chiesto l’emissione di mandati di arresto contro eminenti figure politiche e militari israeliane e membri del gruppo Hamas. Tra gli israeliani figurano il primo ministro Benjamine il ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità, inclusi la riduzione alla fame di civili come metodo bellico, di causare sofferenze o lesioni gravi, trattamenti crudeli, uccisione intenzionale, attacchi a civili, sterminio e persecuzione. Le accuse aQueste accuse derivano dalle operazioni militari nella Striscia di Gaza, teatro da lungo tempo di un aspro conflitto. Il procuratore riconosce il diritto di Israele “come ogni Stato a difendersi”, ma questo diritto non lo assolve “la legge umanitaria ...

