Sofferenza | pari e fischi contro il Modena Ennesima delusione | Aquilani contestato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Se fosse un film sarebbe "Si alza il vento". Non il capolavoro giapponese di Hayao Miyazaki, per lo Studio Ghibli, ma una rivisitazione in salsa horror. Ancora una volta, questa volta da parte di tutto lo stadio, forse più forti, pur se ovattati a causa delle veloci folate che spesso hanno cambiato anche la traiettoria del pallone. Soprattuttoverso, sempre più traballante edai tifosi. Il Pisa visto ieri sera all’Arena Garibaldi (davanti agli occhi di Knaster) ha subito per larghi tratti del match, ma è comunque riuscito a pareggiarla in inferiorità numerica. La prima mezz’ora è tutta per Loria, migliore in campo e autore di interventi decisivi. Il portiere è il simbolo di un turnover massiccio da parte del tecnico nerazzurro che ha cambiato ben 6 elementi rispetto alla partita ...