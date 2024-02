Un fine settimana ricco di gare e soddisfazioni per la Chimera Nuoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Undi manifestazioni eper la. Il percorso di avvicinamento ai campionati regionali in programma nel mese di marzo è scandito da una serie didove la società aretina sta schierando nuotatori e nuotatrici di diverse età per proporre un confronto con coetanei del resto della Toscana e per misurarne il livello della preparazione. Particolari attenzioni sono state orientate al trofeo ToscanaNoLimits di Livorno, con lache è scesa in vasca nella massima categoria degli Assoluti con alcuni dei migliori atleti del proprio settore giovanile. Una prova particolarmente positiva è arrivata da Gabriele Mealli del 2007 che si è piazzato secondo nei 400 ...