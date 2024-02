Un 17enne muore investito da un treno mentre attraversa i binari a Felizzano Circolazione rallentata sulla linea Torino-Genova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso questa mattina da unin transito alla stazione diin provincia di Alessandria. Dalle prime informazioni fornite dalla Rete Ferroviaria Italiana, il ragazzo avrebbeto iinvece di utilizzare il sottopasso. Il sindaco del Comune, Luca Cerri, ha spiegato che il ragazzino era ospite della comunità per minori del paese. “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si esclude – sottoCerri – che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”. Sul posto i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In seguito all’incidente ci sono ovviamente state ripercussioni sul traffico ferroviario. Come rende noto sul proprio sito ufficiale Trenitalia, la ...