Spara col fucile al cagnolino della vicina di casa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ancora violenze contro gli animali, follia in provincia. Prende ilaldi. Intervengono i Carabinieri.al cane: follia in provincia – repertorio (ilcorrierecitta.com)Dopo quanto accaduto ad Ardea, in provincia di Roma, un altro episodio arriva ora dalla provincia di Latina, sempre nel Lazio. Un uomo, per circostanze da chiarire, ha preso un, lo ha imbracciato e hato contro ildiferendolo in modo piuttosto serio. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Spari contro il cane ...