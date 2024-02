Napoli più timoroso di un presentatore Rai con Ghali che parla di Gaza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La terza stagione nella stessa stagione della fictionha inizio. Calzona un po’ Montalbano un po’ Gregory Corso “Sui gradini del manicomio luminoso” ha trovato un tiro in porta con il suo fuoriclasse e si è regalato una mezza gioia. Nel primo quarto d’ora non ci capiamo niente. Meret ci tiene vivi, loro stanno messo peggio di noi e si vede…. Più timorosi di unRai quando ospita un cantante che puòre di pace in Palestina. Lenti, ritmo mazzariano ma riusciamo a non subire. Fine primo tempo, zero a zero. Al rientro il ritmo sembra cambiare, ma loro hanno Pedri, noi Cajuste. Palla perfetta per Lewandoski: 0-1. Il coraggio di Calzona. Fuori Kvara dentro Lindstrom e Traoré. Energia pura, Zambo imbuca per Victor, un tiro in porta un gol. È tornato il fuoriclasse. 1-1 poi esce sul più bello… Zambo sfiora il gol da ...