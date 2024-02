Roma | finge 5 gravidanze e 12 aborti | 50enne condannata per truffa all’Inps per 111mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Unadae al suo datore di lavoro. È l’accusa nei confronti di una donna didi 50 anni, che per non lavorare avrebbe finto di avere 5e 12tra il 2014 e 2019. Peccato che fosse tutto finto e che Benedetta, Angelica, Abramo, Letizia e Ismaele (i nomi dei presunti figli) non fossero mai nati, così come erano falsi i certificati medici presentati e le variea rischio. Come riporta Repubblica i giudici di primo grado hanno condannato laa un anno e otto mesi di carcere per. Con lei è stato condannato a 7 mesi anche il compagno, ritenuto suo complice. La donna produceva all’Asl i certificati medici falsi replicando la firma di una ginecologa, ...