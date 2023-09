Juve | Chiesa | 'Quando indossi questa maglia | hai delle responsabilità Vlahovic? Rapporto speciale'

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa , ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 1-0 arrivata in casa contro il Lecce. Ecco le sue parole: “La ...

Juventus-Lecce 1-0 Juventus Szczesny 6: serenissimo con i piedi non appare, ma la serata almeno per lui scivola via quasi tranquilla. Rugani 6,5: i...