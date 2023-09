Grande Fratello | Rosy Chin e Giselda Torresan a confronto | Sei furba tu | perché sai toglierti dalle situazioni scomode

(Di lunedì 25 settembre 2023) In unnella Casa del GF,si sono confrontate sulle rispettive qualità. Ecco cosa è emerso!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ...

Stasera nuovo appuntamento con Grande Fratello , ecco le anticipazioni : dal chiarimento fra Massimiliano e Heidi alla sorpresa per Beatrice ...

Lunedì 25 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto ...

In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di questa sera del, in onda su Canale5 , nella Casa più spiata d'Italia c'è stato un tenero confronto tra Rosy Chin e Giselda Torresan . Le due gieffine hanno deciso di raccontarsi a vicenda quali sono ......dor, che aveva suonato a festa quando suoera stato assassinato. Ascolta su Spreaker. Pretesto religioso Come campi di lavoro e prigionia esistevano fin dai tempi di Pietro I il(1672 ...

Grande Fratello, tutti contro Vittorio Menozzi: ecco cosa è successo nella Casa ComingSoon.it

Vittorio Menozzi bestemmia al Grande Fratello L'accusa parte direttamente dai concorrenti del reality show di Canale 5.Su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show. Al centro, il rapporto altalenante tra l'attore e la coinquilina e il giallo di ben due presunte bestemmie. Stasera ci sarà anche la prima eliminazi ...