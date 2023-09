Sarri | «Incaponirsi sulla bellezza sarebbe un suicidio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 settembre 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato a Sky dopo il pareggio rimediato contro il Monza «Tra il nostro 1-0 e l’1-1 siamo stai passivi. nel secondo tempo la partita si è aperta e abbiamo avuto alcune palle gol. Poi è chiaro che siamo in un momento in cui non ci vengono bene tante cose. È difficile uscire da questi momenti in maniera secca e veloce» La priorità? «La prioritàfare un risultato pieno in qualsiasi modo perché ci darebbe entusiasmo e poi dobbiamo trovare la nostra pericolosità offensiva, perché per quanto giochiamo segniamo poco» Dopo la Champions ci poteva essere l’effetto Provedel? «La speranza c’era però giocare dopo la Champions è difficile per tutti figuriamoci per noi che non ci siamo abituati. Che la partita era a rischio era prevedibile, però c’erano margini per fare bene» Ha messo da parte la ...