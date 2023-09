Si è stufato pure Mattarella | schiaffo alla Germania davanti a Steinmeier

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sergioè tornato a parlare di immigrazione e lo ha fatto ad Enna, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco, Frank. Il Capo dello Stato si è soffermato sulle norme di Dublino, definite «preistoria», visto che «appartengono ad un mondo che non c'è più. Voler regolare il fenomeno migratorio facendo riferimento agli accordi di Dublino -ha osservato il Presidente della Repubblica- è come dire realizziamo la comunicazione in Europa con le carrozze a cavalli». Rafforzando il concetto, ha scandito: «Era un altro mondo, è come fare un salto nel pleistocene, in un'altra era storica o zoologica, è proprio una cosa fuori drealtà». Il Presidente della Repubblica ha poi invocato «soluzioni europee, perché» il dossier dei flussi irregolari «è un problema che non può essere affrontato da un Paese solo, ...