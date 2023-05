Erdogan festeggia la vittoria su un bus scoperto | «Ora inizia il “secolo della Turchia”» – Il video

(Di domenica 28 maggio 2023) Fuochi d’artificio, caroselli di auto, addirittura colpi di pistola sparati nel distretto di Fatih, uno dei quartieri più conservatori di Istanbul: è una sorta di festa diffusa quella dei sostenitori di Recep Tayyip, nella città più grande. Il presidente uscente è stato rieletto al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Quando, la sera del 28 maggio, il risultato è diventato definitivo,è salito a bordo di un autobus, usato durante la campagna elettorale. Fuori dalla sua casa a Istanbul, ha aizzato la folla: «Ringrazio ogni membronostra Nazione per avermi affidato la responsabilità di governare questo Paese, ancora una volta, per i prossimi cinque anni. L’unico vincitore di oggi è la». Niente fair play ...

Con questa "vittoria si sono aperte le porte del 'secolo della Turchia'", ha aggiunto e "vorrei ringraziare tutti i membri della nostra nazione che ancora una volta ci hanno dato la ...

Lo sfidante Kiliçdaroglu ottiene un buon risultato: quel che gli è mancato per vincere è il voto nelle province densamente popolate dai curdi ...(LaPresse) Il presidente in carica della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato la vittoria nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, in cui affrontava lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Nei s ...