Wrestlemania 39 risultati prima serata, report live 1 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Wrestlemania 39 risultati prima serata Wrestlemania goes Hollywood. Comincia ufficialmente il più grande spettacolo del wrestling WWE con la prima parte di Wrestlemania 2023. In diretta live seguiremo gli incontri al SoFi Stadium di Inglewood in California. Come finirà ? A seguire, i risultati della prima serata di Wrestlemania 39. risultati Wrestlemania 39 Night 1 Nel round del Night 1 si affrontano in apertura Austin Theory e John Cena per il titolo degli Stati Uniti. Segue il fatal 4 way tag team match tra Braun Strowman e Ricochet contro i Strett Profits, gli Alpha Academy e i The Viking Raiders. Terzo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 2 aprile 2023)39goes Hollywood. Comincia ufficialmente il più grande spettacolo del wrestling WWE con laparte di. In direttaseguiremo gli incontri al SoFi Stadium di Inglewood in California. Come finirà ? A seguire, idelladi39.39 Night 1 Nel round del Night 1 si affrontano in apertura Austin Theory e John Cena per il titolo degli Stati Uniti. Segue il fatal 4 way tag team match tra Braun Strowman e Ricochet contro i Strett Profits, gli Alpha Academy e i The Viking Raiders. Terzo ...

