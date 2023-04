Nave container ?«Nordic Kylie» si incaglia nel Porto di Venezia: avaria al timone (Di sabato 1 aprile 2023) Una Nave porta container liberiana, la «Nordic Kylie», 138 metri di lunghezza, è rimasta incagliata nel canale di Malamocco-Marghera, nel Porto di Venezia, a causa di una avaria al... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 aprile 2023) Unaportaliberiana, la «», 138 metri di lunghezza, è rimastata nel canale di Malamocco-Marghera, neldi, a causa di unaal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Dopo una verifica tecnica il cargo è tornato in navigazione #IoSeguoTgr #venezia #2aprile - TgrRaiVeneto : Dopo una verifica tecnica il cargo è tornato in navigazione #IoSeguoTgr #venezia #2aprile - SkyTG24 : Venezia, nave container in avaria incagliata a Malamocco-Marghera - GiaPettinelli : Avaria al timone,nave container si incaglia nel Porto di Venezia - Cronaca - ANSA - ShareMySea_IT : Marghera: Nave porta container si incaglia in laguna -