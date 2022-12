Compleanno Victor Osimhen | il sogno passa anche dalla sua crescita

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 dicembre 2022)compie oggi 24 anni, l’attaccante nigeriano del Napoli è determinante nel gioco di Luciano Spalletti.in questa stagioneha dovuto fare, già, i conti con un infortunio non proprio semplice da superare. Problema al bicipite femorale per il nigeriano durante la sfida con il Liverpool alla partita d’andata al Maradona. Un problema che lo ha tenuto fuori dai giochi per 32 giorni e 6 partite. Nonostante tutto l’attaccante è stato determinante per l’ottimo inizio di stagione del Napoli. Fino ad oraha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 14 partite disputate. Mica male. Ma Spalletti continuerà a puntare suin futuro. Il giocatore è apparso tra i migliori durante il ritiro in Turchia ed in tutte e quattro le amichevoli. La ...