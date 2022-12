Lazio | Donatella Bianchi per M5S si batterà con D’Amato e Rocca

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si delinea, a poche ore dalla fine dell'anno, il quadro che accompagnerà i cittadini delalle urne il 12 e 13 febbraio. In rigoroso ordine di discesa in campo, saranno Alessio D'Amato (Pd) candidato per il centrosinistra, Francesco, avvocato, ex presidente della Croce rossa italiana, e, giornalista, candidata del Movimento 5 Stelle, i principali protagonisti che si contenderanno la poltrona di governatore, succedendo a Nicola Zingaretti, oggi deputato tra le fila del Pd. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, ha scelto le colonne del quotidiano Avvenire per svelare il nome del suo candidato. Erano giorni che si attendeva questo annuncio che tardava a giungere - stando ai rumors - a causa di incertezze, rinunce e nomi roboanti e molto noti, le giornaliste Bianca Berlinguer e Luisella ...