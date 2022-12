Viva Rai 2 quando torna nel 2023 | Fiorello si prende una “lunga” pausa natalizia

Io Donna

Lanon ha le porte girevoli '. Per Luciano Nobili di Italiacrive su Twitter ' Dopo molti rifiuti e porte in faccia, Giuseppe Conte trova in extremis una candidata per il Lazio . Curioso sia ...... e nota al grande pubblico per la lettura integrale della Divina Commedia sulla. Giagnoni è, ... ripercorrere la storia del territorio e tenere semprela grande responsabilità che abbiamo per ... Fiorello e "Viva Rai 2!", perché funziona: i momenti migliori fino a oggi Solo pochi giorni fa, la conduttrice Mara Venier ha raccontato di essere risultata positiva al Covid-19 e questo ha messo a rischio la puntata di Natale di Domenica In. che però è stata trasmessa come ...Il Movimento 5 Stelle candiderà alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi, giornalista ed ex presidente del WWF: lo ha fatto sapere il leader ...