Franceschini | l’endorsement a Schlein e le mosse nel Pd

(Di martedì 27 dicembre 2022) L'aria di burrasca, a sinistra, si fa sempre più opprimente. Si registrano movimenti strani, in casa Pd, e i candidati al dopo Letta – nelle ultime settimane – si sono moltiplicati. Chi pensava al derby Bonaccini-si sbagliava. O meglio, ci sarà, ma la sfida si estende anche a Paola De Micheli (che per la verità fu la prima a manifestare la sua volontà di prendere le redini del partito) e a Gianni Cuperlo. L'ultimo candidato, Cuperlo appunto, pare costituisca un elemento di preoccupazione perche, idealmente, si è candidata a catalizzare la parte più 'a sinistra' del Pd e non solo. Le menti più raffinate, fra i dem, denunciano un'autoreferenzialità diffusa nel partito e nell'analisi della debacle elettorale. Questo rischia anche di far perdere al partito la parte dei popolari.