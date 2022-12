Paola Caruso criticata ribadisce | “Mio figlio ha un grosso problema di salute”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 dicembre 2022)anche oggi ha pubblicato una foto con suoMichele in braccio, al ristorante per festeggiare Santo Stefano con le persone più care. Sono giorni di festa ma persono giorni pieni di dolore e preoccupazione. Prima del Natale ha confidato sui social che al suo bambino è accaduto qualcosa di molto grave, una disgrazia. Erano in vacanza in Egitto, circa un mese, e sono dovuti tornare subito in Italia. Lei non ha mai raccontato cosa è accaduto ma ha parlato di una situazione molto delicata, di terapie non solo attuali ma che dureranno per anni. Ieri e oggiha pubblicato le foto con suoMichele, insieme apparentemente senza problemi per festeggiare il Natale e Santo Stefano come tutti gli altri. Lei ...