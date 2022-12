Drone ucraino abbattuto in Russia | 3 morti Mosca | addio a rapporti normali con l' Occidente

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "Il 26 dicembre intorno all'1:35 ora di(le 23.35 di ieri in Italia, ndr) un veicolo aereosenza pilota è statomentre si avvicinava a bassa quota alla base aerea militare ...

Il precedente Anche nel precedente attacco, riportato il 5 dicembre, contro l'aeroporto e un'altra base aerea nella regione di Ryazan, tre militari sono stati uccisi dai detriti di un......35 ora di Mosca (le 23.35 di ieri in Italia, ndr) un veicolo aereosenza pilota è stato ... "In conseguenza della caduta di pezzi delabbattuto, tre tecnici militari che si trovavano alla ... Abbattuto un drone ucraino. I frammenti uccidono tre militari russi Attacco di droni alla base russa di Engels, tre militari restano uccisi dalla caduta dei relitti di uno dei velivoli abbattuti dalle difese di Mosca. Lo riferiscono le agenzie di stampa ...“Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza e di far parte ...