Franco Frattini | una vita nella politica e servitore dello Stato

, attuale presidente del consiglio di Stato, è morto questa sera all'età di 65 anni. Laureato in Giurisprudenza, magistrato, nel 1981è diventato procuratore dello Stato. ...era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine ...Aveva 65 anni, ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio di Stato. In passato era stato ministro nei governi Berlusconi. È morto a 65 anni Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. A qu ...Franco Frattini, ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato, è morto ieri sera. Aveva 65 anni. (ANSA) ...