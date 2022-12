Bernardeschi | “Il Napoli sta facendo cose pazzesche ma la Juve è più forte e potrebbe vincere lo scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Federico, attaccante del Toronto FC, parla dele della lottain serie A: “Laè la più”. Federiconon dimentica la sua, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, esalta la squadra di Allegri ponendola anche sopra ilcapolista: “Ilstae ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia, ma io credo che per losia ancora tutto aperto, perché a gennaio comincerà un nuovo campionato.Vedo due squadre in grado di riaprire la corsa per il tricolore, lantus e l’Inter. Dieci punti di vantaggio sono tanti ma io credo che i bianconeri abbiano qualcosa dentro ...