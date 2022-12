Spagna | aggredisce l’arbitro | squalifica di 125 giornate

(Di sabato 24 dicembre 2022) Una punizione esemplare nel campionato della Comunità Autonoma di Madrid. Javier B.V., un giocatore del CD Daganzo, è statoto dal giudice sportivo per 125per aver aggredito un arbitro. Lo riporta Marca, che scende nel dettaglio della sanzione: 13per ingiuria, 40 per minacce, 41 per l’aggressione e altre 31 per aver agito con violenza. I fatti sono accaduti nella dodicesima giornata di campionato. SportFace.

Secondo la stampa olandese, nel corso di un allenamento durante il ritiro in, avrebbe aggredito un giocatore, l'ex Napoli Younes, afferrandolo per il collo. Henk Fraser si è dimesso dall'incarico di allenatore dell'Utrecht dopo l'aggressione ad Amin Younes. Il giocatore oggi all'Utrecht - racconta il quotidiano olandese De Telegraaf.