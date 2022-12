Usa | tempesta invernale colpisce Chicago

Sky Tg24

Neve e venti forti a Chicago. Temperature fino a - 40 in alcune localita' degli Stati Uniti. 23 dicembre 2022Lapolare sta facendo saltare i sistemi elettrici: secondo il sito poweroutage.us, più di un milione di utenti è rimasto senza corrente alle 8 di mattina. Gli Stati più colpiti Il North ... Usa, allarme per tempesta di neve e vento: migliaia di voli cancellati. FOTO Stato d'emergenza in dodici Stati, da New York al Kentucky, guardia nazionale schierata, 3400 voli cancellati in un solo giorno, avvisi a non uscire inviati sui cellulari di milioni di persone ...Migliaia di voli sono stati cancellati e i rifugi per senzatetto sono stracolmi negli Usa che attraversano una delle stagioni natalizie più ...