ilGiornale.it

... ma si parla di 'trattativa reale ed avanzata' , che segnerebbe l'ingresso della società americana in un altro campionato sportivo, dopo aver avviato partnership in NBA,e Formula 1, dove ha ...... la Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, NBA,, AFC e i diritti nazionali della Pro ... Nel 2017 ELEVENanche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle ... La Nfl sbarca su YouTube, due miliardi da Google: e il calcio Accordo tra la National Football League e Google per trasmettere le partite della domenica pomeriggio su YouTube Tv. Le Big Tech punteranno ora anche al calcio europeoYouTube scommette forte sullo sport in streaming. La società di proprietà di Google è pronta ha chiuso un accordo per poter trasmettere le gare della NFL (la lega statunitense di football americano) i ...