Vangelo di oggi 22 Dicembre 2022 | Lc 1 | 46-55 | Video commento

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi giovedì 22, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”. “Magnificare letteralmente significa fare grande, ingrandire. Maria ingrandisce il Signore: non i problemi, che pure non le mancavano in quel momento. Da qui scaturisce il Magnificat, L'articolodi22: Lc 1,46-55proviene da La Luce di Maria.

Cerco il Tuo volto

