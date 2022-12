ilmessaggero.it

CHIETI - Forti dubbi vengono espressi sul reale movente dell'omicidio nell'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere per, il 39enne originario di Matera, che lunedì scorso ha ucciso a Miglianico ( Chieti ) la compagna Eliana Maiori Caratella, 41 anni. Per il Gip del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, Giovanni Carbone suicida in carcere: lunedì aveva ucciso la compagna Eliana in provincia di Chieti Si è suicidato nel carcere di Lanciano (Chieti) Giovanni Carbone, il 39enne originario di Matera, che lunedì scorso ha ucciso a Miglianico (Chieti), la compagna Eliana Maiori Caratella (41).