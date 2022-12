«Lui si sputò sulla mano e mi palpeggiò Ho ricevuto minacce È una sentenza per tutte le donne»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È stato condannato a un anno e mezzo di carcere per violenza sessuale (pena sospesa con obbligo di frequentare un corso di riabilitazione psicologica), l’uomo che lo scorso anno toccò il sedere in diretta tv alla giornalista Greta Beccaglia (28 anni) che oggi viene intervistata dal Corriere della Sera. «Non è una battaglia soltanto mia ma dile. Nessuno ha il diritto di violare i nostri diritti, di considerare il nostro corpo come un trofeo; nessuno deve più umiliarci, denigrarci, considerarci un oggetto. Nessuno», dice e quasi si commuove. Lui si chiama Andrea Serrani, 47 anni, ristoratore della provincia di Ancona. Il tribunale di Firenze, con rito abbreviato, ha anche condannato il tifoso a pagare 10 mila euro di provvisionale alla giornalista e 5 mila euro all’Ordine dei giornalisti e Fnsi (il sindacato dei giornalisti) che si erano ...