Regali di Natale per tutta la famiglia | alcuni consigli per il 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il momento deiè sempre complicato. È infatti difficile orientarsi tra le diverse proposte e non sempre si sa cosa regalare ai propri cari. Che si tratti della mamma, del papà, dei nonni o dei nostri amici a 4 zampe,suggerimenti per vincere il premio per il miglior regalo dell’anno. COME SORPRENDERE LA MAMMA Immagine che contiene tazza Descrizione generata automaticamentePer la mamma, Teatro Fragranze Uniche, laboratorio fiorentino di fragranze per l’ambiente, ha ideato la Gift Box “Christmas in Florence”: l’essenza della magia del. L’elegante cappelliera racchiude un profumatore ambiente con bastoncini nel formato da 250ml e la sua ricarica da 250ml. La fragranza proposta, XMAS, conferisce agli spazi conviviali magia e benessere grazie alle note e ai colori tipici della festività. La box raffigura l’antica ...