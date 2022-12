Donna uccisa in casa dopo una lite | colpita con un' arma da fuoco L' omicidio in provincia di Chieti

BlogSicilia.it

A Maglianico. Dalle prime informazioni sembra che il delitto sia maturato in ambito familiare Unaè statada un colpo di arma da fuoco in casa a Miglianico, in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni sembra che il delitto sia maturato in ambito familiare. Sul posto i carabinieri ...15.10con sparo al volto,marito dai Cc Unadi 41 anni è statain casa a Miglianico (Chieti), con un colpo di pistola al volto. Il corpo è stato trovato nello stanzino di casa. A spararle sembra sia stato il marito, 39enne di ... Donna uccisa a Villabate, domani i funerali, Giovanna ha lottato col suo assassino per non morire Una donna di 41 anni è stata uccisa in casa a Miglianico (Chieti), con un'arma da fuoco: a sparare sarebbe stato un 39enne che subito dopo si è costituito ...Una donna di 41 anni è stata uccisa in casa a Miglianico, in provincia di Chieti, con un’arma da fuoco. Il corpo è stato trovato in uno stanzino dai carabinieri arrivati sul posto, insieme al sostitut ...