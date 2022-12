Stiamo ancora trattando con l' Europa Meloni sull' obbligo del Pos

(Di domenica 18 dicembre 2022) Soglia all'del Pos, l'Italia èin trattativa con l'. Lo spiega il premier Giorgiaal termine del concerto di Natale in Senato. «Sapete benissimo che quello è un obiettivo del Pnrr e quindi locon la commissione. Se non ci sono i margini» di trattativa con la commissione europea per togliere l'di accettare il Pos sotto i 60 euro «ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti». Poi il presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema del candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali nel Lazio. «Ho già presentato la terna dei candidati del Lazio - ha spiegato- Ma devoavere un ...

